Al Conservatorio Respighi il recital pianistico di Marco Marzocchi “Ebow Fantasia”

LATINA – Si terrà martedì 15 aprile (alle 18) nell’Auditorium del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, il recital pianistico di Marco Marzocchi, “Ebow Fantasia” che propone Percorsi di scrittura pianistica tra tecniche estese e tradizione. Nel programma, infatti, la prima parte è tutta dedicata alla musica contemporanea con la prima esecuzione assoluta del brano “Dialoghi dei piccoli incanti, sinespoesia di un ascolto per pianoforte” del compositore Carlo Eduardo Natoli. Un pezzo in dieci sezioni in cui l’autore si serve degli ebow, dispositivi che, applicati alle corde del pianoforte, emettono onde elettromagnetiche. Nella seconda parte del concerto, invece, quella più legata alla tradizione, è prevista l’esecuzione della Fantasia per pianoforte in do maggiore op 17 di Robert Schumann.

Incuriositi dagli ebow, abbiamo chiesto al maestro Natoli di spiegarci come e con quale obiettivo li ha utilizzati.

“Nel brano c’è una costruzione melodica che lavora su diverse altezze e sulla riverberazione di queste altezze, quindi sull’utilizzo del pedale da una parte e dei tasti abbassati dall’altra. A questo, si aggiunge anche l’utilizzo degli ebow, che è funzionale alla poetica del pezzo – spiega Natoli – . Con gli ebow la corda vibra e il pianoforte comincia a suonare non più con la sua tecnica principale che è quella percussiva, ma la corda va in risonanza per le onde elettromagnetiche. Un modo di percepire il pianoforte in maniera totalmente diversa a quella cui siamo abituati”.

