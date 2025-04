Al Goretti partiti i lavori di adeguamento antisismico: si comincia dal sesto piano

LATINA – Sono iniziati i lavori per l’ adeguamento antisismico dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il montaggio dei ponteggi in questi giorni sull’edificio che affaccia sui Parco San Marco dà il via all’intervento da oltre 4,6 milioni di euro finanziati con fondi PNRR nell’ambito del programma “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”. Si comincia dal sesto piano e la logistica non è stata semplice: dopo le prove fonometriche per valutare l’impatto acustico delle attività edilizie è stato deciso che i reparti coinvolti verranno temporaneamente ricollocati in altre aree del Presidio, tra cui i locali della vecchia Cardiologia al primo piano e il repartino di Malattie Infettive. In un’ottica di sicurezza e salubrità dei luoghi, saranno anche liberati anche i reparti situati immediatamente sopra e sotto l’area di cantiere.

La durata prevista dei lavori è di circa quattro settimane per ciascun reparto.

“L’ASL di Latina conferma così il proprio impegno per la sicurezza e la qualità dei servizi, garantendo un ambiente sempre più sicuro e funzionale per la comunità. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori coinvolti nei processi di spostamento e riorganizzazione: il loro spirito di collaborazione sono elementi fondamentali per supportare questa complessa progettualità”.