Ventotene, il sindaco Caputo chiede il dissequestro dell’area del Memoriale dei Confinati

VENTOTENE – Dopo il sequestro a Ventotene dell’area della ex Cittadella Confinaria da parte dei carabinieri – il terreno comunale ex campo da calcio alle spalle del Memoriale dei Confinati – , dove si erano accumulati dieci metri cubi di rifiuti di ogni genere, il Sindaco Carmine Caputo chiede il dissequestro e stigmatizza “le inadempienze della società di raccolta rifiuti”. Chiede inoltre anche la possibilità di concludere le operazioni di bonifica iniziate prima del provvedimento giudiziario.

Si fa insomma sempre più forte lo scontro con Formia Rifiuti Zero che gestisce la raccolta rifiuti anche sull’isola pontina. Lo stesso primo cittadino a fine febbraio aveva disposto l’eliminazione dell’isola ecologica dall’area portuale senza sentire il gestore. Caputo ora torna alla carica e parla di gravi inadempienze da parte della società affidataria del servizio spiegando che “i rifiuti rinvenuti nell’area sequestrata sarebbero stati accatastati dalla società senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, in violazione del capitolato d’appalto e in assenza di risposte alle reiterate sollecitazioni inoltrate dall’Amministrazione”. Una condotta che il primo cittadino definisce inaccettabile, tanto più perché avvenuta in un sito di alto valore simbolico e storico per la comunità nazionale.

“Abbiamo sempre considerato quell’area un luogo sacro per la memoria democratica del nostro Paese. È inaccettabile che sia stata trasformata, senza autorizzazione, in un deposito di rifiuti – ha dichiarato il sindaco Carmine Caputo –. Abbiamo già avviato tutte le procedure necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi, collaborando pienamente con l’autorità giudiziaria. Al contempo, è nostro dovere tutelare l’immagine e la dignità di Ventotene, nonché i luoghi che rappresentano la storia dell’antifascismo e della nascita dell’Europa unita.”

L’area resterà sotto sequestro fino al completamento delle verifiche disposte dalla magistratura, volte anche a stabilire eventuali responsabilità penali o amministrative legate al reato di abbandono incontrollato di rifiuti. L’Amministrazione comunale ribadisce la propria piena disponibilità a collaborare con le autorità competenti e conferma la volontà di procedere in tempi rapidi con gli interventi di bonifica e riqualificazione dell’area.