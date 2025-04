Malore a bordo della nave da crociera, attracco d’emergenza a Ponza e trasporto al Goretti

PONZA – La Guardia Costiera di Ponza è intervenuta nella tarda serata di venerdì 4 aprile, a bordo di una nave da crociera da poco partita da Napoli e diretta ad Olbia, per il trasbordo di un anziano passeggero colto da un improvviso malore.

Sospettando un ictus in corso, il medico di bordo della nave ha attivato le procedure previste in questi casi richiedendo assistenza a distanza al Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.). In quel momento la nave si trovava vicino l’isola pontina e si è mossa la motovedetta SAR CP 308 tenendo un contatto costante con il personale sanitario di bordo, del C.I.R.M. e dell’ARES 118 , mentre la Sala Operativa richiedeva alla nave da crociera di dirigere verso il Porto di Ponza per ridurre le distanze da percorrere e accelerare i tempi dell’intervento.

Trasbordato con l’ausilio dei militari della Capitaneria di Porto, accompagnato dal medico di bordo per garantire un’assistenza medica in tutte le fasi dell’operazione, l’uomo è stato trasferito in pochi minuti sulla banchina del Molo Musco di Ponza dove un’ambulanza ha svolto gli ulteriori accertamenti. Il grave quadro clinico emerso ha poi consigliato l’elitrasporto dell’anziano verso l’Ospedale Santa Maria Goretti, dove il paziente è tuttora ricoverato, affidato ai sanitari dell’Utn.