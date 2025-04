Al via il processo per la morte di Satnam Singh, imputato l’imprenditore Lovato

Si apre oggi, di fronte alla Corte d’Assise del Tribunale di Latina, il processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo morto tragicamente il 17 giugno 2024 dopo aver perso un braccio a causa di un macchinario mentre lavorava nei campi. Accusato di omicidio volontario nelle forme del dolo eventuale l’imprenditore e titolare dell’azienda di Borgo Santa Maria in cui lavorava Satnam, Antonello Lovato, che quel giorno non soccorse il 31enne indiano e lo abbandonò nei pressi della sua abitazione con accanto una cassetta contenente il braccio amputato.

In occasione dell’apertura del processo, la Cgil, che insieme a Comune di Latina, Regione Lazio e Libera si costituirà parte civile, ha organizzato un presidio davanti alla sede del tribunale, in piazza Bruno Buozzi. “Saremo presenti, insieme alle nostre strutture della Flai Cgil, alle ore 9, in Piazza Bruno Buozzi 1, davanti alla sede del Tribunale di Latina, per chiedere verità e giustizia – fa sapere la Cgil di Roma e del Lazio in una nota – Saremo lì per Satnam, per tutte le lavoratrici e i lavoratori sfruttati, per denunciare un sistema d’impresa che, basandosi sullo sfruttamento, continua a calpestare diritti e, troppo spesso, a spezzare vite”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Questura di Latina ha chiesto una modifica alla sosta in Piazza Buozzi, istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli a partire dalle 7 e fino a cessate esigenze.