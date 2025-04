Aprilia: ruba dal supermercato merce per 1800 euro, arrestata

APRILIA – Beccata in un supermercato a rubare, fermata dal personale della sicurezza e trovata in possesso di merce per un valore complessivo superiore a 1.800 euro. Stamattina i Carabinieri ad Aprilia hanno cosi arrestato una cittadina romena di 23 anni residente a Roma, dopo la segnalazione pervenuta al 112 N.U.E. La merce recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestata, è stata tradotta presso le camere di sicurezza del Reparto territoriale di Aprilia (LT), in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo