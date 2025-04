I Carabinieri arrestano un 42enne di Latina per detenzione ai fini di spaccio

LATINA – Deve scontare 3anni 3mesi e 4 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi dall’anno 2010 all’anno 2016. Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Latina, hanno arrestato un cittadino algerino di 42 anni domiciliato a Latina, già noto alle forze di polizia e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla reclusione L’arrestato è stato portato stato presso la casa circondariale di Latina.