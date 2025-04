Rubinetti a secco, imprevisti tecnici posticipano il ripristino del servizio in giornata

Prolungamento dell’interruzione idrica. Rubinetti a secco da ieri a Latina e in altri 5 comuni della provincia. Acqualatina ha informato gli utenti che, durante l’intervento programmato sulle condotte idriche, si sono verificati imprevisti tecnici che hanno richiesto operazioni aggiuntive per garantire un ripristino in sicurezza della rete. Ripristino che era previsto nelle scorse ore ma al momento l’acqua non è ancora tornata. Disagi si stanno già registrando soprattutto per l’entrata a scuola degli studenti. I dirigenti scolastici dei plessi interessati dal disservizio si stanno adoperando per dare comunicazione alle famiglie e al personale scolastico disponendo la chiusura o l’entrata posticipata alle 10.

Il disservizio riguarda in particolare:

Latina : l’intero comune, ad eccezione di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo Santa Maria, Borgo Carso e Podgora;

Sabaudia : tutto il territorio comunale;

San Felice Circeo : Zona Bassa e Borgo Montenero;

Terracina : Colle la Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo;

Pontinia : tutto il comune;

Sezze: via Migliaia 46 e traverse.

Autobotti a disposizione

Il servizio sostitutivo a mezzo autobotti è disponibile nei seguenti punti: