Cisterna, mostra la pistola su tik tok e viene notato dalla Polizia: arrestati in due per possesso di mariuana

CISTERNA – Si mostrano su Tik Tok mentre uno impugna una pistola semiautomatica apparentemente identica a quelle in uso alle forze di Polizia. Poi, non contenti, fanno vedere anche caricatore e munizioni. La polizia intercetta il post e decide di controllare. Sono finiti così in manette a Cisterna un 31 enne e un 33enne, entrambi trovati nella stessa abitazione con un etto circa di droga, uno aveva inutilmente cercato di nascondersi.

La perquisizione personale e domiciliare ha consentito agli investigatori di rinvenire involucri racchiusi in carta stagnola contenenti marijuana e vari vasetti con frammenti di marijuana per un peso complessivo lordo di 101,56 grammi. Oltre alla droga, sono stati trovati dei bilancini di precisione, un rotolo di nastro isolante e un coltellino intriso di sostanza stupefacente, presumibilmente utilizzato per il taglio della droga.

Trovata e sequestrata anche la pistola che appariva nel video: una scacciacani di colore nero, con canna occlusa e priva del tappo rosso e quindi del tutto simile a quella utilizzata dalle forze di polizia, con inserito un caricatore privo di cartucce e 7 cartucce a salve di 9 mm.

Per entrambi, ora ai domiciliari, è stato fissato il processo per direttissima.