Latina, 32enne ai domiciliari aggredito: gli staccano l’orecchio a morsi

La Polizia di Stato ha fermato un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata del 1° aprile ai danni di un 32enne sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati agli stupefacenti. Il fermo è stato eseguito nel pomeriggio del giorno seguente, al termine di un’indagine lampo condotta dalla Squadra Mobile. Secondo la ricostruzione, il giovane avrebbe agito insieme a un complice, al momento non ancora identificato. I due si sarebbero presentati alla porta della vittima e uno degli aggressori avrebbe sferrato un violento pugno al volto del 32enne e durante la colluttazione gli avrebbe anche staccato parte dell’orecchio, per poi fuggire. Sul posto è intervenuta immediatamente la Squadra Volante, mentre gli investigatori della Mobile hanno avviato le ricerche dei responsabili. Uno degli aggressori è stato individuato e bloccato, nonostante un tentativo di fuga.