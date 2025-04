Ipertensione resistente, prima denervazione renale al Goretti (e in Italia) in regime di day hospital

LATINA – All’Ospedale Santa Maria Goretti è stata eseguita la prima procedura di denervazione renale in Italia utilizzando il sistema di ultima generazione sviluppato per il trattamento dell’ipertensione arteriosa resistente ai farmaci da accesso radiale. È il secondo caso in Europa, il primo nel nostro Paese, a essere realizzato con questa innovativa tecnologia. Ne ha dato notizia la direttrice generale dell’ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli: “Un traguardo di grande rilievo per la sanità pontina”.

Ad eseguire l’intervento l’équipe diretta dal professor Francesco Versaci e dal dottor Iginio Colaiori. “Il paziente, un uomo di 50 anni con ipertensione da oltre 10 anni e una recente storia di ictus, – spiegano – nonostante l’assunzione di cinque farmaci antipertensivi, non riusciva a raggiungere valori pressori adeguati con il rischio di un nuovo ictus. La procedura, minimamente invasiva e condotta con accesso radiale, ha previsto l’ablazione selettiva dei nervi simpatici nelle arterie renali tramite radiofrequenza. L’intervento si è concluso con successo e senza complicanze con dimissione entro 24 ore”.

La scelta di Latina come primo centro italiano per questa procedura non è casuale. La Cardiologia del Goretti si distingue da anni non solo dal punto di vista clinico ma per la sua forte attrattività scientifica. Sotto la guida del Prof. Giuseppe Biondi Zoccai e del Prof. Francesco Versaci, l’Unità produce ogni anno circa 50 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali, e i suoi specialisti sono regolarmente presenti nei più importanti congressi italiani ed europei di cardiologia interventistica.

“La denervazione renale rappresenta una frontiera terapeutica per i pazienti ipertesi non controllati – sottolinea ancora Versaci – Siamo fieri che Latina sia stata scelta come sede di riferimento per questa procedura: è il frutto di anni di lavoro clinico e ricerca scientifica di alto livello.”

Con questo intervento, l’Ospedale Santa Maria Goretti si conferma come un centro all’avanguardia, capace di portare l’innovazione al servizio della salute dei cittadini, affermandosi nel panorama nazionale ed europeo come punto di riferimento nella cura delle malattie cardiovascolari.