Cisterna reclama il Bosco del Filetto: “E’ del Comune, ma la Regione lo vuole far gestire al Parco dei Castelli Romani”

CISTERNA – Il Bosco del Filetto è di Cisterna e il Comune vuole esserne il gestore. La puntualizzazione arriva dalla giunta comunale dopo la proposta di decreto della Regione Lazio che intende affidarne la gestione all’Ente Parco dei Castelli Romani.

«Il Comune di Cisterna è proprietario del bene che ha acquisito totalmente da privati il 12 luglio 1994 affinché fosse fruito dalla comunità come parco pubblico – hanno detto il Sindaco Valentino Mantini e la consigliera comunale Mascia Cicchitti –. Con una nostra deliberazione di Giunta, il 14 novembre 2023 abbiamo stabilito di candidare il parco de “Il Filetto” a Monumento naturale. Il 22 marzo 2024 sono state avviate le procedure dal Dirigente del Settore 3 per questo riconoscimento”. E invece, la proposta di atto amministrativo firmata dal Presidente Rocca su proposta dell’Assessore Righini, dice altro.

“La Regione vuole affidarlo non al Comune di Cisterna che è proprietario del polmone verde, ma ad un ente esterno. La struttura amministrativa del Comune di Cisterna è dotata di idonee figure professionali come architetti, ingegneri, ingegneri ambientali e tecnici agronomici – hanno spiegato il Sindaco e la consigliera Cicchitti – e nella gestione del Monumento naturale ai fini della tutela paesaggistica e naturalistica del bene, si avvarrà della consulenza tecnico scientifica, con particolare riguardo agli aspetti vegetazionali e faunistici, della Fondazione Roffredo Caetani, che già gestisce il Monumento naturale “Giardino di Ninfa”, con cui il Comune ha in atto un protocollo d’intesa”.

Mantini si appella anche ai due consiglieri comunali pontini che fanno parte della commissione consiliare competente tenuta a dare il suo parere: Vittorio Sambucci, che è proprio di Cisterna, e Salvatore La Penna.