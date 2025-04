A Ventotene sequestrata una discarica sull’ex campo da calcio comunale

VENTOTENE – Una discarica a cielo aperto sul vecchio campo da calcio di Ventotene nell’ex cittadella confinaria, in un’area comunale. L’hanno sequestrata i Carabinieri dell’isola in collaborazione con il Nucleo Forestale Carabinieri di Latina. I rifiuti di vario genere che si stanno accumulando, circa 10 metri cubi, si trovano oltretutto in prossimità del “Memoriale del Confino” L’opera su cui sono riportati i nomi di donne e uomini confinati a Ventotene dal Regime fascista, divenuto meta turistica.

Ora le indagini proseguono per accertare le responsabilità dell’Ente locale in ordine al reato di abbandono incontrollato di rifiuti.

Solo pochi giorni fa proprio la gestione dei rifiuti è divenuta oggetto di conflitto aperto tra Formia Rifiuti Zero che si occupa anche della gestione dei rifiuti a Ventotene e il Comune guidato dal sindaco Carmine Caputo. L’azienda aveva lamentato lo smantellamento da parte del Comune del Centro Raccolta Comunale presso il porto seguìto ad un atto di indirizzo emesso il 6 febbraio 2025.