Girava in centro a Sezze con una calibro 8 tra le mani, preso grazie alle telecamere

SEZZE – Girava per il centro con un’arma tra le mani, un cittadino lo vede ed avverte i Carabinieri e grazie all’analisi delle immagini della videosorveglianza di zona sono riusciti a rintracciarlo. E’ successo a Sezze dove i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino di 31 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di porto abusivo di arma. A casa l’uomo nascondeva una replica fedele di un calibro 8 mm che veniva posta sotto sequestro.