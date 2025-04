Controlli straordinari a Latina: oltre 170 persone identificate, un arresto per evasione e una denuncia per resistenza

Nella giornata di venerdì 4 aprile, la Questura di Latina ha coordinato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado urbano, in linea con le direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e rispondendo a un crescente bisogno di sicurezza espresso dalla cittadinanza. L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato, con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale. I controlli si sono concentrati in alcune aree sensibili del capoluogo, tra cui Villaggio Trieste, il quartiere Nicolosi e piazza Santa Maria Goretti.

Durante le attività, a cui hanno preso parte anche due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, sono state identificate 172 persone – di cui 57 straniere, sottoposte a verifiche sulla regolarità della permanenza in Italia – e controllati 78 veicoli. Sono state elevate sette sanzioni per violazioni al Codice della Strada e, in un caso, è stata ritirata una patente. In piazza Santa Maria Goretti, un cittadino straniero ha reagito con insulti e un tentativo di aggressione nei confronti degli agenti: è stato fermato e denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nel corso dei controlli, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. Dopo le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso il domicilio in attesa del rito direttissimo. Un altro uomo, di 50 anni, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza dopo essere risultato positivo all’alcol test in seguito a un incidente stradale. I Carabinieri hanno inoltre controllato 27 persone e 16 veicoli, elevando tre ulteriori contravvenzioni, sequestrando un mezzo e ritirando una patente.

L’attività straordinaria sarà ripetuta nei prossimi giorni, in stretta collaborazione tra tutte le forze dell’ordine, per rafforzare la presenza sul territorio e garantire maggior sicurezza nelle zone più sensibili del capoluogo.