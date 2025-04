Latina, arrestato 20enne ricercato a livello internazionale per traffico di droga

La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un cittadino romeno di 20 anni, destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità giudiziarie della Romania per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, il giovane aveva spedito un pacco dalla Polonia al proprio genitore residente in Romania, all’interno del quale era nascosto un ingente quantitativo di droga. Il tentativo di eludere i controlli è stato però vanificato dalle indagini della polizia rumena, che ha avviato una serrata attività investigativa internazionale. Grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Latina e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato possibile rintracciare il 20enne in un borgo del capoluogo pontino. Il blitz è scattato nella tarda serata di ieri, quando gli agenti hanno fermato il giovane, che ora si trova ristretto presso il carcere di Latina, in attesa delle decisioni della Corte d’Appello competente in merito alla sua estradizione.