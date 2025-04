Sabaudia celebra i 90 anni dall’inaugurazione

Sabaudia si prepara a chiudere in grande stile le celebrazioni per i 90 anni dalla sua inaugurazione. Da venerdì 11 a domenica 13 aprile, la città delle dune ospiterà una tre giorni ricca di appuntamenti tra convegni, mostre, eventi enogastronomici e momenti di intrattenimento per tutte le età.

Si parte venerdì mattina, dalle 9 alle 13, con un convegno dedicato allo sport giovanile e d’eccellenza, in programma nell’aula consiliare del Comune. A seguire, in Piazza del Comune, spazio alla Coppa d’Oro Maga Circe, con una suggestiva esposizione di auto storiche, che proseguirà anche sabato mattina. Dalle 16:30, all’interno dell’ala nobile del palazzo comunale, si aprirà la mostra sull’Agro Pontino, che racconterà l’evoluzione del territorio attraverso immagini e documenti d’epoca. Per tutto il weekend, Viale Umberto I si trasformerà in una festa di sapori con lo street food, pronto ad accogliere visitatori e buongustai fino a tarda sera.

Sabato 12 aprile sarà una giornata ancora più intensa. Dopo l’alzabandiera e la deposizione della corona al Monumento ai Caduti da parte del Sindaco, alle 10, si aprirà al centro documentazione “Angiolo Mazzoni” il convegno “I Gemellaggi in Europa”, occasione per riflettere sull’importanza della cooperazione tra città e popoli europei. Nel frattempo, il centro cittadino si riempirà di colori e profumi grazie agli stand delle aziende florovivaistiche e al tradizionale mercatino dell’antiquariato, entrambi presenti fino a domenica. A Campo di Marte, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, i più piccoli potranno partecipare alla festa degli aquiloni con “arcobaleni volanti” a colorare il cielo. Nel pomeriggio, dalle 16, gli studenti delle scuole di danza locali saliranno sul palco di Piazza del Comune, mentre al Giardino Altiero Spinelli verranno letti il Manifesto di Ventotene e testi di De Gasperi ed Einaudi, in un momento di riflessione sul valore dell’Europa. Alle 18, al centro Mazzoni, occhi puntati su “Sabaudia Ieri, Oggi e Domani”: una rassegna video con filmati storici e la presentazione dei recenti interventi di restauro su tre luoghi simbolo della città – la Torre Civica, la fontana di Piazza Circe e l’ex cinema Augustus. La giornata si chiuderà alle 19 con il concerto dei giovani filarmonici pontini in aula consiliare e, alle 21, con animazione e balli di gruppo in Piazza del Comune.

Domenica 13 aprile, gran finale con street food, esposizioni floreali, auto storiche e mercatini. Alle 10 sarà possibile partecipare a una visita guidata all’ex cinema Augustus, dove è allestita la mostra “Sabaudia: 90 anni di vita e 1000 di storia”. Un’ora dopo, sarà inaugurata ufficialmente la Torre Civica restaurata, che aprirà le sue porte al pubblico per offrire una vista panoramica mozzafiato sulla città. La festa si concluderà la sera, a partire dalle 21, con una nuova serata di animazione e balli popolari accompagnati dall’orchestra Fisa Star di Graziella Bella.