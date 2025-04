Morte Papa Francesco, a Latina veglia diocesana di preghiera il 24 aprile a San Marco

LATINA – In questi giorni di lutto per la morte di Papa Francesco, il vescovo Mariano Crociata ha invitato il clero, i religiosi e i fedeli a «ritrovarci insieme in una veglia di preghiera che esprima la nostra comunione con lui e con la Chiesa nella sua unità cattolica in questo momento particolare».

La veglia diocesana di preghiera si terrà il prossimo 24 aprile, alle ore 21.00, nella Cattedrale di San Marco, a Latina. Il rito sarà presieduto dal Vescovo Mariano Crociata, insieme al Vicario Generale, don Enrico Scaccia, e ai Vicari Foranei di Latina, don Gianni Toni; di Terracina, don Giuseppe Fantozzi; di Sezze, don Gianmarco Falcone; di Priverno, don Alessandro Trani; di Cisterna di Latina, don Patrizio Di Pinto. A questo momento di preghiera sono state invitate tutte le Parrocchie della Diocesi pontina e i fedeli in generale.

Il vescovo Crociata appresa lunedì la morte del papa aveva voluto lasciare un messaggio alla Diocesi. «Per quanto fosse malato da qualche tempo, abbiamo appreso con sorpresa la notizia della morte di Papa Francesco, perché sembrava proprio essere in via di ripresa. Accogliamo con dolore questa notizia e preghiamo per lui. Abbiamo cominciato a farlo oggi, abbiamo invitato le nostre comunità, i nostri fedeli a farlo. Non è il momento di bilanci, anche se subito dobbiamo dire che guardato nell’insieme, l’opera di questi anni, di questi 12 anni, è un’opera straordinaria di rinnovamento della Chiesa e di annuncio del Vangelo nel mondo di oggi, di dialogo con tutti, di promozione e di ricerca della pace, soprattutto in questi ultimi anni di guerra e di attenzione e vicinanza ai poveri e di cura nei confronti dell’ambiente. Penso che abbiamo molto su cui riflettere e molto su cui ancora lavorare perché i compiti che ci ha indicato conservano un valore che va al di là delle circostanze in cui sono stati manifestati e sono i compiti della Chiesa di oggi. mPreghiamo per lui, preghiamo per la Chiesa, rinnoviamo il nostro impegno in questa fase nuova che ci attende».