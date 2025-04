Terracina, donna di 77 anni trovata priva di vita nelle acque del Lungolinea

TERRACINA – Una donna di 77 anni è stata trovata priva di vita questa mattina intorno alle 9, nelle acque del canale Lungolinea all’altezza di Ponte Rosso a Terracina. A dare l’allarme per la presenza del corpo, sono stati alcuni passanti, ma per lei non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia e la Polizia Locale con i volontari della protezione civile per gestire anche il traffico che si è creato nelle strade limitrofe mentre veniva recuperato il corpo. Gli investigatori del commissariato locale hanno ascoltato i familiari che erano accorsi sul posto, per poter ricostruire quanto accaduto: la signora, moglie di un commerciante, abitava in zona e potrebbe essere scivolata nel corso d’acqua, ma non è escluso anche che abbia compiuto un gesto volontario.