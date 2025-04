Festa della Polizia, tutto pronto al Teatro Romano di Terracina

TERRACINA – Domani, 10 aprile 2025, in occasione del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, la Questura di Latina ha organizzato una cerimonia celebrativa che si terrà a Terracina, nello splendido scenario dell’antico Teatro Romano, grazie alla collaborazione della Fondazione Città di Terracina e dell’Amministrazione Comunale.

Nella stessa giornata, a partire dalle ore 10.30, nella piazza antistante il luogo della cerimonia, saranno aperti al pubblico stand rappresentativi delle attività della Polizia di Stato, che potranno essere visitati da tutta la cittadinanza che vorrà partecipare all’evento.

In particolare saranno presenti, gli operatori della Squadra Volante e della Sala Operativa che parleranno del contrasto alla violenza di genere, della prevenzione delle truffe agli anziani e della fondamentale importanza del supporto che gli stessi cittadini forniscono alle nostre attività, sarà illustrato in particolare il contributo fornito dalle segnalazioni che giungono attraverso l’App “You Pol” .

Saranno inoltre presenti in piazza, la Polizia Stradale che parlerà di prevenzione e di sicurezza stradale, la Polizia Postale con operatori dedicati al tema del cyber bullismo e delle truffe on line, la Polfer che illustrerà le attività svolte all’interno degli scali ferroviari, le Fiamme oro della Polizia di Stato del Centro Remieri di sabaudia – settore canoa/canottaggio, con vogatori di remata per la simulazione delle attività agonistiche che hanno portato i nostri atleti alla conquista di due medaglie d’argento alle ultime Olimpiadi di Parigi, la Polizia Scientifica, che illustrerà le attività di rilievo sulla scena del crimine e le modalità di acquisizione degli elementi utili alle indagini, I cinofili e gli Artificieri della Polizia di Stato della Polaria di Fiumicino che illustreranno le attività di specifica competenza nei contesti operativi, il 1° Reparto Volo di Roma, che intorno alle ore 11, il farà un sorvolo sulla Piazza con l’elicottero della Polizia di Stato.

Sarà infine presente uno stand dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione di Terracina e un punto informativo della Fondazione Città di Terracina, per la promozione culturale del territorio.

In piazza un mega schermo consentirà di seguire la cerimonia formale che inizierà alle ore 11 e si svolgerà all’interno del Teatro Romano. “Tutti i cittadini della provincia di Latina saranno i benvenuti, per condividere insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato il nostro anniversario della fondazione”, è l’invito contenuto in una nota della Questura.