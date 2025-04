Panchine dedicate ai valori europei e un omaggio ad Alberto Manzi: domenica di appuntamenti a Cori e Giulianello

Domenica 13 aprile, presso la tenuta del Dominio Collettivo ASBUC di Giulianello, si terrà un evento dedicato ai valori dell’Unione Europea e dei diritti umani. In questa occasione verranno inaugurate due panchine simboliche: la panchina blu dell’Unione Europea e la panchina gialla dei diritti umani.

L’evento è frutto della collaborazione tra il Dominio Collettivo ASBUC di Giulianello, APS Polygonal, Monumento Naturale Lago di Giulianello, Comune di Cori, Comune di Artena, Istituto di Studi Federalisti Spinelli, Movimento Federalista Europeo, Gioventù Federalista Europea e Amnesty International.

L’appuntamento è per le ore 10. L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali, si procederà poi all’inaugurazione delle panchine e alla presentazione del progetto Erasmus Plus Val-You sulla promozione dei valori democratici europei nelle scuole. Al termine sarà possibile pranzare presso la tenuta con pranzo al sacco oppure acquistando prodotti nel Food Truck in loco.

Nel pomeriggio alle ore 17, presso la biblioteca ‘Elio Filippo Accrocca’ di Cori, ci sarà un altro momento speciale. Sarà infatti ospite Giulia Manzi, redattrice editoriale e figlia di Alberto Manzi.

Educatore, scrittore e pedagogista italiano, Alberto Manzi ha rivoluzionato il mondo dell’insegnamento e dell’alfabetizzazione, diventando noto per la trasmissione ‘Non è mai troppo tardi’, che ha aiutato migliaia di persone a imparare a leggere e scrivere. I suoi romanzi, tradotti in più di 30 lingue, sono un inno all’inclusione, al progresso sociale e all’istruzione. Giulia Manzi ne delineerà la figura più inedita, tra vita privata e impegno sociale, offrendo una preziosa testimonianza su un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’educazione italiana.

Questi eventi si inseriscono in un percorso già avviato a Cori e Giulianello per promuovere la cultura federalista e i diritti umani. Quasi un anno fa la sala studio della biblioteca di Cori veniva intitolata ad Altiero Spinelli e ospitava il Seminario di studi federalisti rivolto ai giovani del Lazio. Inoltre, ha accolto il Fondo librario Spinelli, ampliando così le risorse disponibili per la comunità e per gli studiosi del federalismo europeo. Ancora prima, era stato presentato il libro di Mario Leone ‘La mia solitaria fierezza’, che racconta il confino di Spinelli a Ventotene attraverso i documenti dell’Archivio di Stato di Latina.

Nell’ambito educativo, invece, non sono mancati gli appuntamenti con pedagogisti e insegnanti, nonché eventi come la mostra Il favoloso Gianni, dedicata a Gianni Rodari.