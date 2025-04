Monitoraggio delle perdite, nuovi lavori sulla rete idrica a Latina e Sabaudia: stop il 22 aprile

LATINA – Nuovi lavori sulla rete idrica interesseranno stavolta le frazioni intorno a Latina e Borgo Vodice a Sabaudia, dove il 22 aprile ci sarà un’interruzione idrica. Si tratta di una parte delle opere in programma per digitalizzare e ammodernare oltre 2.500 km di rete su tutto l’Ato4-Lazio Meridionale, nell’ambito del progetto Global Water Evolution.

Nei comuni di Latina e Sabaudia verranno realizzati lavori per la distrettualizzazione della rete idrica, con l’installazione di misuratori di portata sui serbatoi: “Si tratta – spiegano da Acqualatina – di strumenti fondamentali per suddividere la rete idrica in distretti e migliorarne il controllo. Questa operazione consente di monitorare con maggiore precisione i flussi d’acqua, individuare rapidamente eventuali perdite, o anomalie, e garantire una gestione più efficiente e sostenibile del servizio idrico”.

I lavori verranno effettuati il 22 aprile 2025, dalle ore 9 alle ore 18 nei siti di Pensile Borgo Sabotino; Pensile Borgo Grappa e Pensile Borgo Vodice.

Le zone interessate dall’interruzione idrica nel Comune di Latina sono:

Borgo Sabotino

Lungomare di Latina

Borgo Grappa

Strada Casilina Sud

Strada Litoranea nel tratto compreso tra Borgo Sabotino e Borgo Grappa

Strada Isonzo tra strada litoranea e SR 148

Strada Zi Maria

Strada della Segheria

Strada Ada Caetani

Strada Crocef isso

Strada Sabotino

Strada Cerreto la Croce

Strada Lunga tra Strada Crocefisso e Strada Sabotino

La zona interessata nel Comune di Sabaudia è:

Borgo Vodice

Sarà disponibile servizio sostitutivo con autobotti a:

Borgo Sabotino (strada Foceverde nei pressi della chiesa)

Borgo Grappa (via Litoranea nei pressi della chiesa)

Sarà cura di Acqu alatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.