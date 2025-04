Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina il 29 aprile: visiterà la Bsp Pharmaceuticals

LATINA – E’ confermata la visita istituzionale a Latina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che visiterà la Bsp di Latina Scalo ricevuto dal presidente Mauro Braca, in vista del primo maggio, Festa dei Lavoratori. L’ufficialità è arrivata dalla sindaca di Latina Matilde Celentano che ha preso la parola al suo ritorno in aula per il consiglio comunale di giovedì 17 aprile.

Mattarella arriverà in elicottero al Comani dove troverà un comitato d’ accoglienza, poi l’incontro con i lavoratori e con le istituzioni nella sala convegni dell’azienda in grado di ospitare 300 persone: “E’ un grande faro che si accende sulla nostra città, l’ultima volta era stata la visita del presidente Ciampi 20 anni fa. Questo comporterà un grande lavoro”, ha detto Celentano.

Proprio giovedì si è tenuta la prima riunione in Prefettura in vista dell’appuntamento che richiede una sua speciale organizzazione.