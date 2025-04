Frode in commercio, sequestrati a Priverno 50mila articoli elettronici

TERRACINA – La Guardia di Finanza ha scoperto stoccati in alcuni magazzini diverse migliaia di prodotti elettronici multifunzionali con la marchiatura CE illecitamente apposta. Sono state le Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina a trovare nella disponibilità di un punto vendita di Priverno i prodotti tra cui droni, auricolari, proiettori, videocamere, termometri digitali, utensili da giardinaggio, smartwatch e telefoni cellulari, ricostruendo poi l’intera filiera di distribuzione e commercializzazione. Individuati e sequestrati oltre 50 mila prodotti elettronici, sono stati anche oscurati due profili Instagram e un profilo Facebook utilizzati per pubblicizzare e commercializzare gli stessi. I legali rappresentanti delle attività commerciali sono stati denunciati a piede libero per frode in commercio.