Sezze vota contro il bilancio di Acqualatina, Lucidi: “criticità nella gestione finanziaria e operativa dell’azienda”

SEZZE – Si è consumata una profonda spaccatura durante l’assemblea dei soci di Acqualatina, convocata per l’approvazione del bilancio societario. Tra le voci più critiche emerse nel corso dell’incontro, quella del Sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, che ha confermato con fermezza il proprio voto contrario, in linea con le posizioni già espresse in precedenti occasioni. «Coerentemente con la linea avuta fin dall’inizio, ho votato contro il bilancio di Acqualatina», ha dichiarato il primo cittadino al termine dell’assemblea, sottolineando come da appena insediato segnali con insistenza gravi criticità nella gestione finanziaria e operativa dell’azienda.

«Ho sempre cercato di porre l’attenzione su problemi concreti, ricevendo però spesso risposte evasive o, peggio ancora, un silenzio che lascia spazio a preoccupazioni sempre più fondate». Secondo il Sindaco Lucidi, i numeri contenuti nel bilancio non rappresentano soltanto un indicatore economico, ma riflettono uno stato di difficoltà strutturale che potrebbe compromettere la corretta gestione finanziaria della società con conseguenti problemi sull’erogazione di un servizio essenziale per la comunità. «Gli errori di gestione non possono ricadere sulle spalle dei cittadini e dei contribuenti. La società, come da sua stessa ammissione, ha grandi difficoltà finanziarie e sono fortemente preoccupato anche per i lavori di ordinaria manutenzione. Le conseguenze sono evidenti: in molte zone, soprattutto durante l’estate, i rubinetti restano a secco, con disagi pesantissimi per le famiglie». Lucidi ha sottolineato che da luglio 2024 ad oggi ci sono state diverse comunicazioni di Acqualatina nelle quali si paventava il rischio di una procedura di riequilibrio finanziario se non ci fosse stato o un aumento delle tariffe di quasi dieci punti percentuali, oppure un intervento diretto degli enti locali, fatto questo ribadito come ineludibile anche nella nota integrativa del bilancio appena approvato.

“Dopo le lettere inviate la scorsa estate – ha spiegato ancora il sindaco di Sezze – ci saremmo aspettati un confronto maggiore sulle criticità evidenziate, con aggiornamenti almeno trimestrali. Così non è stato e ce ne rammarichiamo, ma sono sicuro che la nuova Amministratrice Delegata Patrizia Vasta a cui auguro buon lavoro e che ha ben esordito nel cercare un coinvolgimento degli azionisti pubblici, possa aprire una nuova fase di confronto che ci potrà permettere di avere un quadro più chiaro, con l’estate ormai alle porte. Come amministrazione comunale siamo sempre disponibili a trovare soluzioni condivise per il bene di tutta la comunità provinciale tenendo ben presente che perdite idriche ben oltre il 70% sono inaccettabili in un paese civile e moderno”. Il Comune di Sezze, ha assicurato il Sindaco, continuerà a vigilare con attenzione e determinazione sulla situazione di Acqualatina, portando avanti tutte le azioni necessarie per tutelare gli interessi della propria comunità.

Hanno votato contro anche i sindaci del Comuni di Anzio e Nettuno.