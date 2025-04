Furto alla scuola dell’infanzia Ciancarelli di Latina Scalo: il sopralluogo del Sindaco

Un furto ha colpito la scuola dell’infanzia “Valentina Ciancarelli” di Latina Scalo. A darne notizia è stato il sindaco di Latina, Matilde Celentano, che questa mattina ha espresso profondo rammarico per l’accaduto. Nel primo pomeriggio, insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone e al presidente della Commissione consiliare competente, Mauro Anzalone, ha effettuato un sopralluogo presso il plesso di viale della Stazione.

Accolta dall’insegnante Francesca Di Rauso, responsabile della struttura, la delegazione ha preso visione dei locali interessati dal furto e ha potuto visitare alcune classi ancora impegnate nelle attività didattiche.

Secondo quanto riferito dal Sindaco, i ladri si sarebbero introdotti nell’edificio passando da una finestra sul retro, portando via cinque tablet, una macchina fotografica, una GoPro e persino dolci e cioccolatini destinati ai bambini per la Pasqua. “Si tratta di materiali essenziali per l’attività didattica – ha commentato Celentano – e di un gesto vile, che colpisce non solo la scuola ma tutta la comunità. Rubare in un luogo di crescita e apprendimento è un atto inaccettabile”.

La prima cittadina ha voluto esprimere la sua piena solidarietà alle insegnanti, alle famiglie e all’intera comunità scolastica, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per il ripristino del materiale sottratto e per la tutela della sicurezza degli edifici scolastici.

“Ci attiveremo subito – ha concluso – per sostituire quanto rubato e continueremo a sostenere le forze dell’ordine affinché i responsabili siano presto individuati. La sicurezza dei nostri bambini e delle scuole è e resterà una priorità assoluta”.