Grave incidente sul lavoro in zona Borgo Santa Maria: operaio precipita dal tetto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, alla Cantina Sociale Santa Maria, situata nella periferia nord di Latina, in zona Borgo Santa Maria. Un operaio, dipendente di una ditta esterna incaricata della sostituzione della copertura dei capannoni dell’azienda vinicola, è precipitato dal tetto della struttura mentre stava operando. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La segnalazione al numero unico per le emergenze 112 ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime cure, l’operaio è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale della Capitale, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, il personale della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici e gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl. Saranno loro a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e a verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste.