Vigili del Fuoco, intervento in un’area privata in zona Nascosa

I Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti nella giornata di lunedì 7 aprile a Latina in seguito a svariate segnalazioni di un incendio nella zona di via Nascosta. Intorno alle 14.30 una squadra si è portata sul posto dove una struttura in legno di circa 40 mq, all’interno di un’area privata, era completamente avvolta dalle fiamme. Il rogo è stato rapidamente contenuto dal personale VF che, in collaborazione con i Carabinieri, ha controllato l’area per acquisire elementi utili a stabilire le cause dell’incendio. Non si registrano persone coinvolte.