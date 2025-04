Giubileo, aumentano i treni nel fine settimana: sei in più sulla Roma-Latina-Formia

LATINA – A partire da domani, domenica 6 aprile, il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale del Lazio previsto nel weekend verrà potenziato “per meglio rispondere alle esigenze legate all’afflusso legato agli eventi per il Giubileo”. Ne dà notizia l’assessore regionale Fabrizio Ghera.

Nella nuova programmazione di Trenitalia ci sono anche 6 treni in più per la Linea FL7 Roma Termini – Latina – Formia; due treni per la Linea FL8 Roma Termini – Nettuno e altrettanti per la Linea FL7 Roma-Napoli a partire dal 7 aprile.

«Si tratta di un servizio aggiuntivo che porterà benefici anche ai cittadini della nostra Regione che troveranno nei weekend un servizio rafforzato grazie ai nuovi treni che verranno messi in servizio», dichiara Ghera.

La nuova programmazione di Trenitalia, su proposta della Regione Lazio, prevede l’introduzione in totale di 20 treni per il tragitto tra Roma Termini – Roma S. Pietro – Roma Aurelia; 22 per la Linea FL1 Fiumicino Aeroporto – Roma Ostiense; 26 treni aggiuntivi per la Linea FL3 Roma – Cesano/Viterbo; 23 treni sulla Linea FL4A Roma Termini – Castel Gandolfo/Albano Laziale; 10 treni per la Linea FL5 Roma Termini – Civitavecchia; 6 treni per la Linea FL7 Roma Termini – Latina/Formia; 2 treni per la Linea FL8 Roma Termini – Nettuno; 2 treni per la Linea FL7 Roma-Napoli a partire dal 7 aprile.

Saranno, inoltre, confermati per l’intero anno 2025 i 2 treni Leonardo express con partenza da Roma Termini alle 23:35 e ritorno da Fiumicino aeroporto alle 00:23, già attivi in via sperimentale a partire dal 18 settembre 2024.