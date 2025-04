La Polizia di Stato celebra i 173 anni dalla sua fondazione. In provincia la cerimonia e i numeri delle attività

Si celebrano oggi, 10 aprile, i 173 anni dalla fondazione della Polizia di Stato. In provincia di Latina, le cerimonie ufficiali hanno preso il via questa mattina alle 8.30 con la deposizione di una corona d’alloro presso la Questura di Latina, alla presenza del Prefetto e con un momento di preghiera a cura di Don Francesco Pampinella, parroco della Cattedrale di San Marco. La cerimonia istituzionale quest’anno si svolge a Terracina, nella suggestiva cornice dell’Antico Teatro Romano in Piazza del Municipio, dove sono attese le autorità civili e militari del territorio. Nella piazza antistante il teatro sono presenti stand espositivi delle varie specialità della Polizia di Stato operanti in provincia, oltre a mezzi e personale della Questura: uno spazio aperto ai cittadini dalle ore 10.30. La ricorrenza coincide con l’anniversario dell’entrata in vigore della legge 121 del 1981, che ha riformato l’organizzazione della pubblica sicurezza, di cui la Polizia di Stato è componente fondamentale.

Un anno intenso quello appena trascorso per la Polizia di Stato in provincia di Latina, che oggi celebra il suo 173° anniversario e per l’occasione diffonde i numeri delle attività svolte . Oltre 131.000 persone e 56.000 veicoli sono stati controllati durante i servizi straordinari di controllo del territorio, con 260 arresti e 1198 denunce a piede libero. Le operazioni “ad alto impatto”, coordinate dal Questore Fausto Vinci e pianificate insieme al Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno coinvolto Latina, Aprilia, Itri e Sezze. Grande attenzione è stata dedicata alla prevenzione: 82 fogli di via, 140 avvisi orali, 120 ammonimenti e 62 DASPO (di cui 9 “fuori contesto”) sono stati emessi. In crescita anche i provvedimenti DACUR (80 totali), per contrastare la violenza nei luoghi di aggregazione. Sul fronte immigrazione, sono stati 215 gli stranieri espulsi, di cui 16 rimpatriati direttamente alla frontiera. La DIGOS ha intensificato il monitoraggio delle manifestazioni e dell’eversione, mentre le specialità della Polizia hanno contribuito in modo significativo: La Polizia Stradale ha rilevato 455 incidenti e oltre 7.200 infrazioni. La Polizia Postale ha indagato 121 persone e arrestato 6 soggetti per reati informatici, tra cui pedopornografia e truffe online. La Polizia Ferroviaria ha garantito il presidio delle stazioni, registrando anche un arresto a bordo treno a Formia. Un bilancio che evidenzia l’impegno quotidiano per garantire sicurezza e legalità nel territorio pontino.