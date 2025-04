Iniziato il processo per la morte di Satnam Singh, l’imputato Antonello Lovato rilascia dichiarazioni spontanee

LATINA – Dichiarazioni spontanee da parte di Antonello Lovato l’imprenditore agricolo accusato dell’omicidio volontario di Satnam Singh hanno chiuso ieri, a sorpresa, la prima udienza del processo per la morte del bracciante agricolo indiano: «Ho trovato Satnam lì e ho perso la testa: non ero io. Non ho mai voluto la sua morte. La notizia della sua scomparsa due giorni dopo l’incidente mi ha distrutto. Non c’è giorno che non pensi a lui e alla sua famiglia. Sarò sempre vicino alla moglie di Satnam», ha detto Lovato. A puntualizzare il senso delle parole di Lovato, il suo avvocato difensore: “Ha respinto tutte le accuse”.

L’udienza si era aperta la mattina alle 9,30 davanti alla Corte D’assise del Tribunale di Latina con le costituzioni di parte civile. Ammessi tra gli altri i comuni di Latina e di Cisterna, la Regione Lazio, l’Inail e la compagna di Satnam, Soni Soni, che ha deciso di stare in aula e seguire il processo anche se la sua testimonianza è già astata assunta con incidente probatorio e dunque non testimonierà.

Sentiamo le dichiarazioni della sindaca di Latina Celentano e del sindaco di Cisterna Mantini

In piazza Buozzi ad accompagnare l’avvio del processo, il presidio della Cgil con il leader Maurizio Landini arrivato a Latina: « Non pensiamo che questo sia un caso isolato, ed è un errore pensare che si risolva il problema con questo processo. I dati che continuiamo a verificare sulla salute e la sicurezza sono negativi e anche quelli che riguardano caporalato, lavoro nero e sfruttamento: non stiamo vedendo l’inversione di tendenza che sarebbe necessaria».

Antonello Lovato lo ricordiamo è imputato per omicidio volontario, la pubblica accusa sostenuta dalla pm Marina Marra. L’ imprenditore agricolo e datore di lavoro di Satnam è accusato di aver volontariamente omesso di soccorrere il bracciante indiano cui una macchina avvolgiplastica aveva strappato un braccio e anzi di aver agito per disfarsi del “problema”, visto che il lavoratore era senza documenti. La storia è nota nel mondo ormai: Satnam fu caricato da Lovato a bordo di un furgone e abbandonato davanti la sua abitazione con il braccio gettato in una cassetta. Morì alcuni giorni dopo in ospedale.