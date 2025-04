Ubriaco prende due auto parcheggiate ed aveva la patente sospesa, una denuncia a Fondi

FONDI – Ha perso il controllo della propria auto andando a sbattere contro due auto parcheggiate in strada, aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e per di più era sprovvisto di patente di guida perché gli era stata già precedentemente sospesa. A Fondi è stato denunciato un uomo di 33 anni del posto già noto alle Forze di Polizia, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e sanzionato per guida con patente sospesa. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e l’uomo oltre ad essere denunciato all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica