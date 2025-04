Nuova condotta idrica, al via i lavori di collegamento con quella vetusta delle Sardellane: nuovo stop idrico il 2 aprile

LATINA – Continuano i lavori sulla rete idrica che serve Latina e i comuni vicini. Oggi, 2 aprile, nuovo stop idrico per opere sulla condotta proveniente da Sardellane: una finalizzata al completamento della rete chiamata a sostituirla, l’altra alla realizzazione di una nuova condotta a servizio di Sabaudia e San Felice Circeo. Senza acqua sei Comuni: oltre a Latina, gli interi comuni di Pontinia e Sabaudia e alcune zone nei comuni di Sezze, San Felice Circeo e Terracina.

Verranno effettuati 5 interventi su 9 chilometri della grande condotta che dalla centrale di Sardellane serve la pianura pontina: “L’infrastruttura – ricorda Acqualatina – è stata realizzata negli anni Settanta e necessita oggi di interventi costanti, per garantirne l’efficienza. Per contenere i tempi di lavorazione, le attività saranno eseguite da 4 squadre che lavoreranno in contemporanea”.

COLLEGAMENTO TRATTI NUOVA CONDOTTA DA SARDELLANE – Sono anche previsti lavori di collegamento di alcuni tratti della nuova condotta proveniente da Sardellane che sostituirà quella esistente. “La nuova condotta – aggiunge il gestore idrico in una nota – , realizzata con un investimento di 18 milioni di euro (di cui 14,5 milioni finanziati tramite fondi PNRR), consentirà di ovviare alle interruzioni causate da perdite e malfunzionamenti, ottimizzando il servizio e riducendo drasticamente le dispersioni.

Il cantiere della nuova condotta è stato progettato con un particolare focus sulla sostenibilità: utilizza esclusivamente energie rinnovabili e materiali ecocompatibili. Inoltre, il terreno rimosso durante gli scavi non verrà smaltito, ma reimpiegato per migliorare la qualità dei terreni agricoli circostanti. Questo approccio non solo previene il rischio di allagamenti nei mesi invernali, ma rende i terreni coltivabili tutto l’anno, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e al supporto dell’agricoltura locale. Si ricorda che l’entrata in esercizio della nuova condotta, attualmente prevista per il prossimo giugno, garantirà un miglioramento stabile e significativo del servizio”.

ATTIVAZIONE NUOVA CONDOTTA PER SABAUDIA E SAN FELICE CIRCEO: Verrà effettuato il collegamento e l’attivazione di circa 1,7km di rete adduttrice e distributrice nel Comune di Sabaudia, zona Bella Farnia. La condotta garantirà un servizio più efficiente sia per i cittadini di Sabaudia che per quelli di San Felice Circeo. L’intervento vede un investimento di circa 800.000 euro da fondi PNRR.

ORARI E ZONE – Per permettere questi lavori, sarà interrotta l’erogazione di acqua dalle ore 14.00 del 2 aprile e fino alle 7.00 del mattino successivo ( 3 aprile), “con regolarizzazione progressiva ovunque nel corso della mattinata”.

ZONE INTERESSATE E SERVIZI SOSTITUTIVI – L’interruzione coinvolgerà le seguenti zone:

Latina – intero comune ad esclusioni di Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora

Sabaudia – intero comune

San Felice Circeo – Zona Bassa e Borgo Montenero

Terracina – Colle la Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo

Pontinia – intero comune

Sezze – via Migliaia 46 e traverse

Previsto un servizio sostitutivo tramite autobotti così posizionate:

Latina: Piazza celli, Q5 Largo Cavalli

Pontinia: Piazza Kennedy

Sabaudia: Piazza del comune

San Felice: Via Sabaudia, Piazzale Italo Gemini, Piazza IV Ottobre