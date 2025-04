Karate, Sermoneta porta a casa 15 ori e 41 podi totali a Malta

SERMONETA – Un altro grande successo alla 23° International Karate Championship Malta Open” per l’asd Sport per Tutti che ha conquistato tantissimi podi in quasi tutte le gare disputate.

L’associazione sermonetana che si allena alla palestra The Champions e diretta dal maestro 5° Dan Nicola Marone insieme a Monica Marone entrambi in veste di atleti e anche di coach, hanno affrontato la competizione sia con gare di Karate che di Kobudo effettuando gare singole, coppie e team presso il palazzetto sportivo, Tà Qali Basketball Pavilion di Malta. A questa competizione c’erano 570 atleti, 80 coach, 23 nazioni, 50 associazioni provenienti da tutto il mondo e 50 arbitri.

Gli atleti Nicola e Monica Marone, Giovanni Tafuto, Andrea e Filippo Bartoccini, Luca Porcelli, Gioele Retacchi, Francesco e Nicolò Ciocchetti, in questi due giorni dell’International Karate Championship hanno portando a casa ben 41 podi su 61 gare disputate divise in 15 primi posti, 16 secondi posti e 10 terzi posti nelle gare singole, duo e team. L’associazione sermonetana si è classificata al quarto posto su 50 associazioni iscritte alla competizione.

L’associazione sermonetana, grazie a tenacia e preparazione riesce sempre a salire sul podio in competizioni di livello nazionale e internazionale avendo così l’accesso a Europei e Mondiali nelle due federazioni Mondiali come la Word Karate do Alleance e la Word Union Karate Federation.

“Ringrazio gli atleti che in questa competizione hanno dato il massimo in gara che affrontavano senza mai scoraggiarsi anche se perdevano. Ringrazio il Comune di Sermoneta che ci supporta nell’organizzare eventi sul territorio dandoci la possibilità di prepararci a queste competizioni internazionali”. Le congratulazioni sono giunte agli atleti dal sindaco Giuseppina Giovannoli e dal consigliere delegato allo sport Mauro Mariotti.