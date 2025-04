Il Cisterna Volley torna al Palasport di Viale delle Provincie contro Sonepar Padova

CISTERNA – Alla vigilia della quarta giornata del girone Play Off per il quinto posto in SuperLega Credem Banca, il Cisterna Volley si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per un confronto che può rivelarsi determinante in ottica semifinale. Mercoledì 23 aprile, alle ore 20:30, il Palasport di Viale delle Provincie ospiterà la sfida contro Sonepar Padova, una delle tre formazioni attualmente appaiate a quota tre punti in classifica insieme a Cisterna, Milano e Grottazzolina. I pontini arrivano all’appuntamento dopo la trasferta sul campo di Modena, capolista del girone a punteggio pieno, e cercano risposte concrete per rilanciare la propria corsa. Dall’altra parte, Padova è reduce dalla sconfitta contro Milano ma ha già dimostrato, con il successo pieno contro Grottazzolina, di potersi inserire nella lotta per le prime quattro posizioni. Il bilancio degli scontri diretti sorride a Cisterna, che ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti contro i veneti. L’ultima partita del girone tra le mura amiche sarà un passaggio importante per la squadra di coach Falasca, in vista dell’ultimo turno in trasferta contro Allianz Milano.