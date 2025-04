Cisterna Volley sconfitta 3-1 da Modena

MODENA – Al PalaPanini il Cisterna Volley cede 3-1 ai padroni di casa dopo essersi misurata con tenacia contro la capolista Valsa Group Modena, disputando una sfida combattuta per quattro set e portando il quarto parziale ai vantaggi dopo una gara intensa. I padroni di casa si distinguono soprattutto a muro, con ben 12 punti in questo fondamentale, mentre i pontini, guidati dalla regia di Fanizza, rispondono con le positive prestazioni offensive di Faure (16 punti) e Ramon (12). La formazione di coach Giuliani parte con decisione nei primi due set, ma nella seconda metà del match arriva la reazione di Cisterna, che mette in difficoltà Modena e conquista con merito il terzo parziale. Nel quarto set si gioca punto a punto, fino allo spunto decisivo di Buchegger che regala il successo alla Valsa Group. Il prossimo impegno per il Cisterna Volley è in programma mercoledì alle 20:30 al Palasport di Viale delle Provincie, contro la Sonepar Padova.

“Questa sera, la differenza nei primi due set è stata determinata soprattutto dal servizio: non siamo riusciti a essere incisivi, e questo ha consentito a Modena di gestire con solidità la ricezione, costruendo con continuità un buon gioco d’attacco. Al servizio loro sono stati efficaci per tutta la gara. Noi, invece, abbiamo faticato a entrare in ritmo nelle fasi iniziali, ma nella seconda parte della partita siamo riusciti a scioglierci, esprimendo finalmente il nostro gioco, anche se non abbastanza per allungare la sfida”, è stato il commento a caldo di Daniele Mazzone.

LE FORMAZIONI – Coach Falasca schiera Fanizza in regia con Faure opposto, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Rivas schiacciatori con Pace libero, ad alternarsi nel corso della partita con Finauri nelle fase di difesa. Coach Giuliani risponde con Uriarte in diagonale con Ikhbayri, al centro ci sono Anzani e Mati, il libero è Federici con Gutierrez e Davyschiba schiacciatori.

LA PARTITA – Nel primo set è Faure a tenere in scia i pontini sul 7-5 con una bordata ben assestata. Modena prende margine prima con Davyschiba (8-5), poi con Ikhbayri a muro per il 10-6. Mazzone mette a terra la sfera dell’11-7, Rivas gli fa eco in diagonale sul 12-8. I padroni di casa prendono quota sul 15-9 con il primo tempo di Anzani, aumentando il gap con Ikhbayri (18-12). Faure prova a fermare la corsa di Modena sul 21-15 in diagonale, con Nedeljkovic bravo a piazzare l’ace del 22-17. Uriarte risolve l’azione del 23-17, poi è Mati a chiudere il set a muro sul 25-17.

La parallela di Rivas segna l’avvio del secondo set (2-2), con Anzani a rompere gli equilibri con il muro del 6-3. Faure tiene in scia i pontini (7-5), con Rivas a riportare tutto in parità sul 7-7. Il parziale si combatte punto a punto, con l’ace di Mazzone a tenere tutto invariato (11-11). Anzani e Davyschiba riportano Modena avanti sul 16-13. Ramon riporta sotto Cisterna Volley sul 19-17, con il muro del neoentrato Buchegger a chiudere l’azione del 22-18 a muro. Non basta Ramon per i pontini, con Anzani che chiude a muro il set sul 25-20.

Il terzo set segna la reazione del Cisterna Volley, che inizia con il muro di Mazzone (0-1), piazzando il primo strappo sul 2-5 con Nedeljkovic sempre a muro. Ramon piazza la bordata del 4-6, poi Modena torna sotto con il muro di Ikhbayri (6-7). Un ace di Mazzone segna il nuovo vantaggio ospite sul 9-11, con il muro di Nedeljkovic a siglare il 9-14. La bordata di Rivas aumenta il gap sull’11-17, con Gutierrez a tenere in gioco Modena (14-18). Ramon tiene a distanza i padroni di casa sul 15-19, con lo spagnolo abile a colpire anche sul 18-23. Nel finale è ancora Ramon a chiudere il set con l’attacco vincente del 20-25.

Cisterna Volley parte forte anche nel quarto set, con la bordata di Rivas a segnare il primo vantaggio sul 2-5. Modena non si scompone e con Uriarte riporta in pari il set (5-5), prima che Ramon riporti avanti Cisterna con Ramon sul 7-8. Gutierrez piazza l’ace del 9-10, con Faure ad aumentare nuovamente il vantaggio sul 10-12. Bayram porta Cisterna Volley sull’11-14, poi Modena, spinta da Ikhbayiri si riporta sotto (13-14). Faure trova l’ace del 13-16. Modena è abile con Davyschiba a riportare tutto in equilibrio fino al 18-18. Un ace di Mati vale il 20-20, con Buchegger che sulle mani del muro trova il 23-21. Prima Bayram e poi Faure al servizio firmano il 23-23, con Bayram ad annullare il primo set point. La sfida si decide ai vantaggi, dove la bordata di Buchegger mette fine alla partita sul 27-25.