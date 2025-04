Latina, vasto incendio in Strada del Crocifisso: tre squadre di Vigili del Fuoco a lavoro

LATINA – Vasto incendio al Mobilificio Campani di Latina in via del Crocifisso in località Borgo Santa Maria, sembra a causa di un cortocircuito. Dalle 7.40 circa di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Latina sono impegnati per spegnere le fiamme che hanno distrutto metà dell’enorme stabile ed in supporto sono andati anche i colleghi di Aprilia.

“Questa mattina alle 7.30 circa, racconta un residente della zona, sono giunti i titolari per l’apertura ma il cancello automatico non funzionava da li si sono resi conto del fumo che usciva fuori dallo stabile e così hanno chiamato i vigili del fuoco. Io ho sentito la sirena che poi si è spenta per questo sono uscito di casa, in poco tempo l’incendio è diventato pauroso, non si vedeva nulla neanche in strada e c’era anche pericolo perché qui corrono sempre”

Sul posto attualmente stanno lavorando circa 30 Vigili del Fuoco con diversi mezzi antincendio. Necessario un massiccio rifornimento idrico per contenere li grosso incendio, di conseguenza sul posto stanno lavorando 3 autobotti del Comando di Latina, una dal Distaccamento di Gaeta, una dal Comando di Frosinone, una da Nemi ed una della Protezione Civile. Sul posto anche i carabinieri e il 118 ma non ci sono feriti. Via del Crocifisso resterà chiusa fino al completo spegnimento delle fiamme.