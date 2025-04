Latina, 244 nuovi stalli per moto e bici, l’ordinanza del Comune per il centro storico

LATINA – Il Comune di Latina ha istituito 244 nuovi stalli per il parcheggio gratuito dei veicoli a due ruote, moto, scooter e biciclette. Sono stati ricavati dalla rimodulazione di 61 posti auto e sono dislocati in tutto il centro storico, sulla mappa sono quelli in rosso. Per le rastrelliere necessarie alle bici, fatalmente soggette a cadere al primo soffio di vento, bisognerà però attendere. “Quello sarà il secondo passo – spiega l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco che puntualizza – Ci stiamo adeguando al nuovo codice della strada”.

Ma che cosa prevede il piano sosta: “Saranno realizzati complessivamente 244 stalli, localizzati in punti strategici della città, facilmente accessibili e ben segnalati. Faccio notare – aggiunge – che è la prima volta che si procede con un intervento così massiccio, prima solo interventi spot, con pochi stalli e pochissimi posti bici. Siamo determinati ad adottare un approccio più sostenibile per la mobilità urbana, attraverso anche il nuovo piano della sosta recentemente approvato, con l’obiettivo primario d’incentivare e facilitare la sosta dei veicoli a due ruote nel centro storico, in un’area di grande valore storico e culturale che rappresenta un simbolo identitario della città, e in altre zone del capoluogo”.

Il provvedimento è stato disposto con ordinanza a firma dell’architetto Daniela Pandi, dirigente del dipartimento Trasporti e Mobilità, pubblicato oggi all’albo pretorio.

I punti e i numeri dei nuovi stalli riservati alla sosta dei mezzi a due ruote sono stati individuati attraverso le analisi specifiche effettuate dai tecnici del competente dipartimento che hanno evidenziato un aumento significativo della domanda da parte degli utenti di veicoli. “La creazione di stalli dedicati ai veicoli a due ruote rappresenta un passo fondamentale per un utilizzo più efficiente e responsabile degli spazi pubblici, stimolando comportamenti di mobilità eco-compatibile tra i membri della comunità”, aggiunge l’assessore che chiede la collaborazione dei cittadini: ” Adottare stili di mobilità più sostenibili non migliora solo la vivibilità delle nostre strade, ma preserva anche l’integrità delle aree storiche per le generazioni future”.