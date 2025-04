Incidente in Via Virgilio ad Aprilia, morto Bruno Canella 30enne di Anzio

APRILIA – Non ce l’ha fatta il 30enne di Anzio rimasto coinvolto in un incidente frontale in via Virgilio a Campoverde nel pomeriggio di giovedì. Le sue condizioni erano apparse subito disperate e si è spento all’ospedale San Camillo di Roma dove era stato trasferito con un’ eliambulanza del 118. La vittima è Bruno Canella e la sua Fiat Seicento, per ragioni in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Aprilia, si era scontrata frontalmente con una Mini e l’uomo era stato proiettato all’esterno dell’auto. Ferito gravemente anche l’altro automobilista un uomo di Aprilia ricoverato al Goretti.