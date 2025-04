Latina, addio a Franco Civerchia: si è spento lo storico tipografo della città

LATINA – Si è spento dopo una lunga malattia Franco Civerchia, storico tipografo e figura molto amata e stimata in città, non solo per il suo impegno professionale ma soprattutto per la sua umanità. Con passione, intuito e una spiccata visione imprenditoriale, Civerchia ha dato vita – insieme ai figli Simone e Lorenzo – a una delle tipografie più innovative del Lazio, dotata di tecnologie all’avanguardia e punto di riferimento nel settore. I funerali si terranno oggi, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 14:30 presso la Chiesa della Vergine del Santissimo Rosario di Borgo Faiti (LT). Alla famiglia, le più sentite condoglianze da parte di tutto il gruppo Mondo Radio Latina e della comunità che lo ha conosciuto e stimato.