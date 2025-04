Latina, acqua come un ruscello: la maxi perdita idrica tra Via Milano e Viale Nervi – IL VIDEO

LATINA – Un fiume d’acqua scorre tra Via Milano e Viale Nervi a Latina. Una perdita copiosa che i residenti hanno segnalato oltre che immediatamente al gestore idrico Acqualatina, anche ieri attraverso il 112, vista l’inerzia. Ad oggi sono tre giorni che, all’altezza della rotatoria, una condotta rotta lascia fuoriuscire un quantitativo enorme di acqua, mentre da più parti si sottolinea che le nostre falde sono in crisi per la scarsità delle piogge (oltre che per le continue perdite della rete) e nelle zone più critiche, come ad Aprilia, si chiude addirittura il flusso idrico di notte.

La segnalazione ci arriva da una cittadina: “Vista la situazione idrica generale è uno spreco enorme, possibile che nessuno intervenga?”, si chiede. Una cosa è certa: quando il gestore, che fra l’altro possiede un sistema di monitoraggio delle perdite idriche sulla rete, interverrà, saranno andati già perduti migliaia di metri cubi d’ acqua.

L’intervento – assicurano da Acqualatina – è in programma per giovedì 10 aprile.

Ieri pomeriggio intanto a Latina si è svolta in Commissione congiunta Ambiente-Lavori Pubblici l’audizione dei tecnici del gestore idrico. Dopo il lungo stop idrico per lavori alla Sardellane avvenuto nei giorni scorsi, il Comune chiede più coordinamento per gestire gli imprevisti. Nel resoconto reso, Acqualatina ha fatto il punto sui lavori e sugli investimenti e indicato come quella con maggiori perdite la zona compresa tra le vie Rieti, Palermo, Frosinone e Torino dove saranno applicati misuratori di portata per individuare i tratti a maggior dispersione.