Pontinia, discarica a cielo aperto lungo la Migliara 49: rifiuti e amianto tra i materiali abbandonati

PONTINIA – Ancora un grave episodio di abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale. Nella giornata di ieri, i volontari dell’Associazione Nazionale Guardie Eco Ambientali ODV ETS hanno rinvenuto una vera e propria discarica a cielo aperto lungo Strada Migliara 49, nei pressi del canale Ufente. Sul posto sono stati trovati rifiuti di vario genere: materiali organici, plastica, materassi, elettrodomestici e, soprattutto, lastre in eternit (amianto), sostanza altamente pericolosa per la salute pubblica. I volontari hanno documentato la situazione con rilievi fotografici e hanno immediatamente segnalato il caso con una PEC indirizzata al Sindaco di Pontinia, al responsabile del settore Ambiente e alla Polizia Municipale, sollecitando un sopralluogo urgente nell’area interessata.

L’associazione si è resa disponibile a collaborare con l’Amministrazione Comunale per rafforzare le attività di informazione e vigilanza ambientale, al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti. Proprio nei giorni scorsi, le Guardie Eco Ambientali avevano effettuato un altro intervento congiunto con la Polizia Locale di Priverno, in seguito a una segnalazione relativa alla presenza di rifiuti e amianto nelle zone di Madonna della Delibera e via Santo Spirito, località Boschetto. L’associazione ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il Comando di Polizia Municipale e il Sindaco di Priverno per la disponibilità e l’impegno dimostrati nella gestione della problematica, ribadendo l’importanza della sinergia tra istituzioni e volontariato per la tutela dell’ambiente.