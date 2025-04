Latina, concessioni balneari, nuovo scontro in Comune

Sulle concessioni balneari a Latina si riaccende il confronto politico. A rilanciare l’attenzione sulla vicenda è la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che ha presentato una nuova interrogazione a risposta immediata per chiedere conto all’amministrazione delle gare pubbliche mai partite, nonostante gli impegni presi.

«Sulla questione abbiamo acceso un faro sin dall’inizio – ha dichiarato Ciolfi – ricevendo rassicurazioni dall’amministrazione sull’avvio delle procedure, che però non si sono mai concretizzate». Al centro del dibattito, la delibera di giunta del 30 dicembre 2023 che prevedeva la proroga annuale per 21 concessioni in attesa delle gare, affiancata dalla determina dirigenziale che approvava uno schema di avviso pubblico, ad oggi mai reso noto. «Di queste procedure non c’è traccia – accusa la consigliera – e i ricorsi al TAR rischiano di essere respinti proprio per l’assenza dell’atto fondamentale: l’indizione delle gare». La critica si allarga anche a livello regionale: Ciolfi segnala la presentazione “frettolosa” di una bozza di modifica al regolamento sulle aree demaniali marittime nella XI Commissione della Regione Lazio, poi ritirata per mancanza dei necessari interlocutori tecnici e politici. «Il testo – sostiene – sbilancia gli interessi pubblici ed ambientali a favore di quelli privati». La consigliera M5S ha infine toccato il tema del lavoro negli stabilimenti balneari, citando un contenzioso in corso avviato da alcuni lavoratori per condizioni assimilabili al caporalato agricolo. «Una situazione che rende ancora più grave la bocciatura della nostra proposta per premiare nelle gare chi assume con un salario minimo di 9 euro l’ora».

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore comunale alle Attività Produttive, che ha risposto punto per punto alle accuse, difendendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione. «È ora di affrontare con franchezza un tema complesso e spesso oggetto di confusione. Ogni nostra azione si basa sulla trasparenza e sulla legalità», ha dichiarato Gianluca Di Cocco, invitando chiunque abbia dubbi a confrontarsi direttamente attraverso gli strumenti istituzionali. L’assessore ha richiamato la recente legge 166/2024, che riconosce efficacia alle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027, escludendo dunque qualsiasi incertezza normativa. Ha inoltre garantito che le gare pubbliche verranno bandite nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Rispetto ai ricorsi pendenti da parte dei concessionari, l’assessore ha sottolineato che essi non interferiranno con l’iter delle nuove gare, e ha rivendicato la correttezza del bando per i bagnini, che adotta le tabelle ministeriali sui costi del lavoro e premia economicamente le offerte migliorative. «Dopo anni di abbandono – ha aggiunto – stiamo programmando il rilancio della Marina di Latina con azioni concrete». Nel lungo elenco di opere annunciate figurano il piano esecutivo della Marina, il piano di utilizzo dell’arenile, l’ampliamento dei parcheggi, la riqualificazione della viabilità e il potenziamento dei servizi per i disabili. «I cittadini meritano di vedere il loro territorio valorizzato – ha concluso – e la nostra amministrazione è determinata a raggiungere questo obiettivo con impegno e trasparenza».

Tra accuse di inerzia e promesse di rilancio, il confronto tra maggioranza e opposizione resta acceso. E mentre la stagione estiva è ormai alle porte, i cittadini attendono risposte certe, sia in termini di servizi che di legalità.