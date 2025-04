Latina, lavori finiti sulla facciata di palazzo Porfiri, il Comune riapre via Neghelli

LATINA – Il Comune di Latina riapre il tratto di Via Neghelli all’interno della zona dei Pub chiuso a causa della caduta di calcinacci dall’ex palazzo Porfiri. Acquisito il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza ordinati dall’ente a gennaio, certificato che attesta che “i lavori sono stati regolarmente eseguiti e ultimati con l’eliminazione degli elementi della facciata deteriorati e che è stata verificata la stabilità delle porzioni di facciata su via Neghelli, su via Lago Ascianghi e sulla retrostante area di parcheggio, si considerano ripristinate le condizioni di sicurezza dell’immobile”. L’ordinanza di chiusura risaliva al 24 gennaio.