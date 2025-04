Latina, rapine in centro con finta pistola: arrestati tre giovani

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato tre giovani, poco più che ventenni ritenuti responsabili di due rapine avvenute nella notte del 9 gennaio scorso in pieno centro. Le indagini hanno permesso di ricostruire una sequenza di episodi violenti in Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe. Secondo quanto emerso, i tre avrebbero agito con particolare spregiudicatezza, minacciando le vittime con una pistola – poi rivelatasi finta – e tentando di sottrarre loro denaro, sigarette, un cellulare e persino cibo. In totale, sono state aggredite quattro persone in diversi momenti nel giro di pochi minuti. Determinante l’intervento della Squadra Volante, che ha rintracciato i sospettati nei pressi della chiesa di Santa Maria Goretti, uno dei quali in possesso della pistola giocattolo. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno raccolto elementi ritenuti gravi a carico dei tre, già noti alle forze dell’ordine: due di loro erano stati arrestati in flagranza lo scorso 4 marzo per rapine analoghe. Il Gip, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare in carcere.