Cori, accoltellato a scopo di rapina, l’autore è un 18enne, si cercano i complici

CORI – E’ un 18enne di origini tunisine l’autore della rapina avvenuta ieri a Cori dove un cittadino del Bangladesh è stato accoltellato alla gamba sinistra e costretto a consegnate il portafogli in cui erano contenuti 280 euro. Il giovane è stato identificato dai Carabinieri di Cori e denunciato in stato di libertà per rapina aggravata in concorso. Un’indagine-lampo quella dei militari dell’Arma che erano intervenuti subito dopo l’allarme lanciato dalla vittima riuscendo anche a trovare il coltello utilizzato per la rapina, che è stato sequestrato. Sono in corso indagini da parte dei militari dell’Arma atti a identificare gli altri autori che hanno partecipato alla rapina.