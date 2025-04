Latina, Il Mug lancia un concorso a fumetti per il Centenario

LATINA – In occasione del Centenario della fondazione della città di Latina (1932-2032), il MUG-Museo Giannini di Latina, con il suo Spazio Eventi, indice il concorso di fumetti “Latina: Un Secolo di Storie” finalizzato a celebrare la storia, la cultura e il futuro della città attraverso l’arte del fumetto. Il concorso, con il Patrocinio Morale del Comune di Latina, si svolgerà annualmente, accompagnando i sette anni che intercorrono tra la sua prima edizione ed il centenario. I concorrenti sono chiamati a cimentarsi ogni anno con un tema specifico ispirato alla storia della città di Latina, agli eventi significativi, ai luoghi simbolici o ai personaggi (storici, mitologici o immaginari) legati al territorio.

Finalità del concorso

Il concorso – spiega la referente dell’iniziativa architetta Lidia Maria Giannini – mira a promuovere la creatività e l’espressione artistica dei partecipanti, stimolando la riflessione sul passato, presente e futuro della città di Latina. Il tema per la prima edizione del concorso è “Latina città delle acque”. L’acqua riveste un ruolo chiave per la città di Latina, dalla sua nascita con la Bonifica, alle bellezze naturali di litorali, laghi e giardini, fino alla rilettura del tema in un contesto di crisi climatica (nelle molteplici forme di inquinamento, allagamenti, crisi idrica, e molto altro). I partecipanti sono chiamati a confrontarsi liberamente con questo tema, realizzando storie che possono essere ambientate nel passato, nel presente o in una visione futuristica della città e dei suoi dintorni.

Requisiti di partecipazione

Il concorso è aperto a tutti i disegnatori, fumettisti ed aspiranti fumettisti che alla data di concorso abbiano compiuto 18 anni. È possibile partecipare singolarmente o in gruppo (in tal caso sarà necessario designare un referente).

Per tutti i dettagli, il bando è visualizzabile sul sito del MUG Museo Giannini. Le opere dovranno essere inviate entro il 13 giugno 2025 all’indirizzo email del concorso mugcomiclatina@gmail.com