Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Gaeta un uomo per aggressioni al figlio

La Polizia di Stato di Gaeta ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di origini rumene, residente nella città pontina, ritenuto responsabile di ripetuti episodi di maltrattamenti nei confronti del figlio maggiorenne. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Cassino, Alessandra Casinelli, su richiesta del Sostituto Procuratore Alfredo Mattei, scaturisce dalle indagini avviate dal Commissariato di Polizia dopo la denuncia presentata dalla vittima. Le violenze, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avvenivano più tre volte a settimana, soprattutto in momenti di alterazione psicofisica dell’uomo legata al consumo di alcol e, talvolta, di sostanze stupefacenti. Le dichiarazioni del figlio sono state confermate da testimoni, i cui racconti hanno rafforzato il quadro probatorio. Gli investigatori hanno evidenziato la pericolosità del soggetto, già indagato in un altro procedimento penale e ritenuto completamente insofferente a qualunque provvedimento dell’Autorità. In più occasioni avrebbe manifestato l’intenzione di nuocere alla persona offesa. Alla luce della gravità degli elementi emersi, il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare in carcere.