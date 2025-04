Incidente sulla Pontina all’altezza di Pomezia, una persona ferita, traffico deviato

ANAS fa sapere che a causa di un incidente, è provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione sud, della statale 148 “Pontina”, all’altezza di Pomezia. L’incidente, avvenuto al km 31,800, ha visto coinvolti due veicoli ed una persona è rimasta ferita. Il traffico è stato temporaneamente deviato in complanare al km 31,700 su Via Pontina Vecchia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del sinistro e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.