Nasce un capitolo di bilancio dedicato ai borghi a Latina

LATINA – L’amministrazione comunale compie un passo importante per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio: con l’ultima variazione di bilancio approvata in Consiglio comunale è stato istituito, per la prima volta, un capitolo di entrata e di spesa dedicato esclusivamente ai borghi. A spiegare come questa novità potrà incidere sullo sviluppo del territorio è l’assessore all’Urbanistica e ai Borghi, Annalisa Muzio. “Si tratta – afferma – di un passaggio fondamentale, perché consentirà di far confluire sia contributi pubblici sia privati in un fondo specificamente pensato per lo sviluppo dei nostri borghi. Potremo finalmente partecipare a bandi dedicati, organizzare eventi e feste per promuovere il territorio e far conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni. L’istituzione di questo capitolo di bilancio, prevista nel programma sindacale e fortemente sostenuta dai consiglieri comunali, sostiene dunque la crescita e la promozione del nostro territorio, nel segno della collaborazione tra pubblico e privato. L’obiettivo ora è coinvolgere attivamente anche soggetti privati, fondazioni, associazioni e cittadini, affinché il progetto di rilancio dei borghi sia davvero partecipato e condiviso e si possano realizzare azioni positive per il bene della nostra città. Auspico che ci sia un’ampia partecipazione, anche a livello contributivo, volta a promuovere l’identità dei luoghi, ma anche lo sviluppo economico e sociale delle comunità che li abitano. Come amministrazione ci impegneremo attivamente per cercare finanziamenti e cogliere tutte le opportunità che ci permetteranno di valorizzare i nostri borghi. Riteniamo, infatti, che questo sia solo il primo passo per valorizzare il territorio di Latina nel suo complesso. Compiremo nuove azioni, volte a dare la giusta rilevanza a tutte le aree della nostra città, anche attraverso la Consulta dei Borghi che permetterà di accorciare le distanze tra questi nuclei e il centro”.